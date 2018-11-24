شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية: دارفور لن تعود إلى الحرب مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال والى جنوب دارفور بالسودان، المهندس آدم الفكي، إن دارفور لن تعود إلى الحرب مرة أخري، ولن يتم التفريط في الأمن، مشددا علي ضرورة تعزيز الاستقرار والتنمية بالولاية، ومحاربة القبلية والجهوية وتقوية اللحمة الاجتماعية بين مختلف الفئات.
وأكد الفكي، خلال لقائه بعدد من الصحفيين والإعلاميين بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور اليوم السبت، استقرار الأوضاع الأمنية بولايته، منوها إلى زيارة الرئيس عمر البشير للولاية الخميس المقبل، لحضور ختام فعاليات الدورة المدرسية القومية، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية.
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