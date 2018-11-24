شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس القضاء السودانى والبشير فى مقدمة مشيعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي بالخرطوم صباح اليوم السبت، رئيس القضاء السوداني، الدكتور حيدر أحمد دفع الله، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر أحمد شرفي في أمدرمان.

وتقدم الرئيس السوداني عمر البشير المشيعين، وشارك في مراسم التشييع كل من نائب الرئيس عثمان محمد يوسف كبر، ورئيس البرلمان الدكتور إبراهيم أحمد عمر والنائب العام ومساعده، وكبار رجال الدولة وقيادات الأجهزة العدلية، وجمع غفير من المواطنين .



والفقيد من مواليد أول يناير عام 1952 بولاية نهر النيل، والتحق بالسلطة القضائية 1977 في وظيفة مساعد قضائي، متدرجاً في السلم الوظيفي إلى قاض من الدرجة الثالثة ثم الثانية، ثم قاض للمديرية وقاض بمحكمة الاستئناف إلى أن تمت ترقيته إلى قاض بالمحكمة العليا النقض "التمييز" سنة 2000، ثم عين رئيسا للقضاء.



وحصل دفع الله على شهادة ليسانس حقوق في جامعة القاهرة فرع الخرطوم عام 1976، وعلى شهادة امتحان تنظيم مهنة القانون في نفس العام، ثم دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة 1982، وعلى شهادة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة القاهرة 1989.

وحصل على شهادة تفوق مع جائزة عبد الرزاق السنهوري في القانون المدني 1982 - 1983، وعلى درجة الأستاذية من جامعة الخرطوم في عام 2014، وله العديد من المؤلفات العلمية والبحوث والدراسات القانونية .