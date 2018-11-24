افتتاح بورصة سوق محصولات النهود غدا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يفتتح المهندس احمد عجب الفيا محجوب والي غرب كردفان يوم غد السبت بورصة سوق محصولات النهود بالولاية .

وفي تصريح لسونا اكد الاستاذ ابراهيم يوسف عيسي مدير بورصة سوق محصولات النهود اكتمال كافة الاجراءات الادارية والفنية لافتتاح البورصة لموسم (2018 – 2019 ) وقال ان الافتتاح سيتم بحضور اعضاء حكومة الولاية ووزارة التجارة الاتحادية والشركات والمهتمين بالاقتصاد واشار الي تقديم الدعوة لعدد من الجهات للمشاركة في المناسبة .

واوضح ان ادارته عملت علي تاهيل وتدريب القوي العاملة بالبورصة من اجل تحسين الاداء ومواكبة التطور التقني والفني في كافة المجالات .

وقال ان الزيادة في معدلات الامطار هذا العام اسهمت بشكل كبير في زيادة الانتاج خاصة الفول السوداني الذي يرد الي سوق البورصة بكميات كبيرة بالاضافة الي محصولات السمسم والصمغ العربي والكركدي .

وابان مدير البورصة أن السوق يمضي بخطي ثابتة نحو العالمية والتطور من أجل مزيد من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني

واوضح ان بورصة سوق محصولات النهود تعتبر سابع نقطة تجارية إلكترونية في السودان ، وقد تم ربطها بغرفة التجارة العالمية والمجلس السلعي للصمغ العربي عبر الشبكة الكترونيا بحيث يتم عرض البضائع والمحصولات من داخل النقطة التجارية عبر شاشات العرض في مركز التجارة الدولية، وتتم المنافسة والبيع والتخليص إلكترونياً، إلى جانب تقديم معلومات دقيقة عن وارد المحاصيل والصادر، فضلاً عن تحديد النوع والجودة ورصد حركة النشاط الاقتصادي بالمنطقة عبر برنامج (المزاد الآن )

وقال إبراهيم يوسف إن ادارته عملت علي تسهيل الاجراءات بحيث يتم ترحيل المحصول من النهود إلى موانئ التصدير مباشرة بعد إكمال الاجراءات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك السودانية من داخل البورصة بالنهود .