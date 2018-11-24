خلافات بين مدرب المريخ والقطاع الرياضي بقيادة شقاق

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يبدو ان خلاف يحتدم بين القطاع الرياضي لنادي المريخ والجهاز الفني للفريق بسبب تعيين المدرب ايمن اليماني محلل فني للفريق فقد اكد كمال شقاق مسوول القطاع الرياضي عدم صدور قرار بهذا الشكل واعتبر نفسه هو الشخص الذي من المفترض ان يصدر مثل هذه القراران وكان مدرب المريخ يامن الزولفاني قد اعلن قبل يومين اتفاقه
مع المحلل السوداني أيمن يماني وذلك للعمل معه كمتعاونٍ إلى جانبه في المرحلة المقبلة.يشار إلى أن أيمن يماني، يعمل محللاً بقناة سودانية “24” وسبق له العمل ضمن الطاقم الفني لمدرب الخرطوم الوطني كويسي ابياه خلال وقت سابق.
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