ماذا وجدت ابنتا جمال خاشقجي عندما نظرتا إلى متعلقاته

وقالت البنتان في مقالهما إن والدهما لم يكن معارضا، واختار الكتابة ليعود يوما ما إلى وطن بحال أفضل.

وجاء في المقال: "عندما نظرنا إلى متعلقاته، عرفنا أنه اختار الكتابة بلا كلل على أمل أنه عندما يعود إلى المملكة، قد تكون مكانا أفضل له ولجميع السعوديين".

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ووصفت الابنتان والدهما بأنه كان "رجلا محبوبا ذا قلب كبير، ولديه شغفا بالكتب وعطشا لا يهدأ للمعرفة".

وأضافتا: "لقد أحاط نفسه بالكتب وكان يحلم دوما بالحصول على المزيد، وفي كل ما قرأه لم يكن انتقائيا واستوعب تماما كل الآراء، لقد علّمه حبه للكتب أن يشكل أفكاره الخاصة بنفسه، وقد علّمنا أن نفعل الشيء نفسه"

وأوضحتا: "كان من المهم للغاية بالنسبة له أن يتحدث بصوت عال، وأن ينشر آراءه، وأن يجري مناقشات صريحة.. الكتابة لم تكن مجرد وظيفة ، بل كانت متأصلة في جوهر هويته".

وقالتا: "الآن ، كلماته تحافظ على روحه معنا، ونحن ممتنتان لذلك".

وأضافتا أنه في اليوم الذي غادر بلاده، كان يقف على عتبة منزله "يتساءل عما إذا كان سيعود مجددا".

وتابعتا: "طوال سفرياته لم يتخل عن الأمل لبلاده. لأنه في الحقيقة لم يكن معارضا. لكنه كان كاتبا تأصل حب الكتابة في هويته".

وأضافتا أن "أصعب ما في الأمر هو رؤية مقعده شاغرا الآن.. غيابه يجعلنا نفقد قوانا".

وختمتا بالقول: "نحن نعده بأن نوره لن يتلاشى أبدا وسنحافظ على إرثه بداخلنا.. إلى أن نلتقي مرة أخرى في الحياة الآخرة".

ودخل خاشقجي قنصلية بلاده في إسطنبول، 2 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يخرج بعدها، لتتوالى التأكيدات عن اختفائه ومقتله ثم إعلان المملكة وفاته، لتوجه النيابة السعودية اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتله، وعددهم 21 شخصا.

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ثم طالبت النيابة بإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وقالت النيابة العامة السعودية، إن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق، موضحة أن من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي هو قائد الفريق الذي أرسل لإعادته للمملكة، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان الجثة.

وأكد النائب العام، أن خاشقجي قتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.

ووردت المملكة في تصريحات على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، نفى فيها علاقة ولي الأمر بمقتل خاشقجي، مشددا على أن تركيا أكدت لبلاده أنها لم توجه أي اتهامات لولي العهد، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، 2 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، "الأفراد جاءوا لتنفيذ أوامر بقتل خاشقجي، ونعرف أن الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى مستويات الحكومة السعودية".

ولكنه عاد ونفى التهم عن الملك سلمان ليترك الأمر للتخمينات بشأن ولي العهد وهو ما جعل الجانب السعودي يستفسر بشأن ذلك، حيث جاء في المقال، "لا أعتقد لثانية واحدة أن الملك سلمان، أعطى أمرا بقتل خاشقجي، لذلك ليس لدي أي سبب للاعتقاد أن قتله يعكس سياسة السعودية الرسمية، وبهذا المعنى فإنه سيكون من الخطأ اعتبار أن قتل خاشقجي مشكلة بين البلدين".

لكن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، قال إن تركيا أكدت لنا أن ولي العهد ليس هو المقصود.