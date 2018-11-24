أردنيون يهتفون بحياة الرئيس الأسد في مدينة الرمثا (فيديو)

وظهر في الفيديوهات أعضاء من الوفد البرلماني الأردني، الذي اختتم قبل أيام زيارة إلى سوريا وصفت بالجيدة من قبل البرلمانيين الأردنيين، والذين عادوا ومعهم الكثير فيما يتعلق بإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين بعد قطيعة امتدت لسنوات عديدة خلال الأزمة السورية.

وهتف الأردنيون في مدينة الرمثا الحدودية للرئيس السوري، "بالروح بالدم نفديك يا بشار".. وسط أجواء احتفالية بعودة العلاقات بين سوريا والأردن، وقام المحتفلون بمسيرة سيارات تحمل الوفد البرلماني الأردني الذي عاد بالكثير من الأخبار الجيدة من دمشق تخص الكثيبر من الملفات العالقة بين دمشق وعمان.

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وقال أحد أعضار الوفد وهو محمولا على أكتاف الأردنيين: "الرئيس السوري بشار الأسد حملني أمانة.. السلام إلى جلالة الملك الأردني، وتحياته إلى كل الشعب الأردني وخاصة أهل الرمثا.. وهو الآن يتطلع إلى مستقبل العلاقات السورية الأردنية والأيام القادمة ستشهد تحسنا في العلاقات بيننا وبينهم.. وقال لي إنه علينا أن نتوحد لا أن نتفرق".

وقاطع المحتفلون عضو البرلمان قائلين: "يعيش بشار الأسد.. يعيش جلالة الملك الأردني"

يشار إلى أن وفدا أردنيا زار دمشق مؤخرا لعدة أيام تمهيدا لإعادة العلاقات بين البلدين بعد افتتاح معبر "نصيب — جابر" الحدودي، وكان أعضاء الوفد قد أكدوا في تصريحات سابقة أن الرئيس الأسد وعد بإطلاق سراح كافة المعتقلين الأردنيين في السجون السورية بعد أن يقوم الأردنييون بإعداد قائمة بأسمائهم وتسليمها إلى دمشق.