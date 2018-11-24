الأرصاد تنبه بهطول #أمطار_رعدية على محافظات #الباحة.. تستمر حتى المساء

الخليج - واس

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً لتكون سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على منطقة الباحة تشمل محافظة بلجرشي، والمندق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة العاشرة مساء.