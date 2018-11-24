شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يفصح عن طلب غريب تلقاه من القذافي عبر اتصال هاتفي والان مع التفاصيل

أفصح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، عن طلب غريب تلقاه من الزعيم الليبي الراحل، العقيد معمر القذافي، عام 2004، عبر اتصال هاتفي جرى بينهما.

أضاف بن راشد، قائلا:”بعد اعتراف ليبيا ببرنامجها النووي تلقيت من القذافي اتصالا قال لي فيه:” أريد طرابلس مثل دبي وأن تكون العاصمة الاقتصادية لإفريقيا”.

وأوضح بن راشد، أن دبي أرسلت فريقا أعد دراسات ليتحول مطار معيتيقة إلى عاصمة جديدة، وجهزت دراسات للمدارس والمستشفيات ولمركز مالي ومشاريع للبنية التحتية، مبينا أن النظام الليبي لم يكن جاهزا لاستقبال تجربة من هذا النوع.

وتابع :”البطء القاتل في القرار والتنفيذ وتنافس اللجان والأجهزة ونذر الفساد كلها عوامل دفعت الوفد الإماراتي إلى الانسحاب”.