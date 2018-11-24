شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. إنقاذ 11 محتجزاً بسبب سيول الليث بمكة المكرمة والان مع التفاصيل

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني في الليث بمكة المكرمة بالسعودية، من إنقاذ 11 محتجزاً على طريقي الساحل الدولي القديم والجديد.

وباشر طيران الأمن بالتعاون مع الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس مهمة إنقاذ المحتجزين بالسيول التي تشهدها المنطقة .

وأوضحت القيادة العامة لطيران الأمن, أنه تم إنقاذ شخصين من الجنسية الهندية بواسطة سلة الإنقاذ حيث تم رفعهما إلى الطائرة بعد أن كانا عالقين فوق سيارتهما المحاصرة بمياه الأمطار من وسط سيل وادي الليث ومن ثم نقلهما وإنزالهما في منطقة آمنة.

وتواصل طائرات الأمن طلعاتها في سماء منطقة مكة المكرمة لتنفيذ مهام المسح الجوي لمجاري السيول والأودية للاستطلاع على الأوضاع، والقيام بالتدخل الفوري بعمليات الإنقاذ والإجلاء متى ما دعت الحاجة لذلك.