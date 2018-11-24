شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري : كبده الإوز تعتبر فياجرا في أوروبا والان مع التفاصيل

دعا الإعلامي المصري توفيق عكاشة، إلى تصدير كبدة الاوز إلى أوروبا التي تعتبرها فياجرا .

وقال عكاشة خلال برنامج مصر اليوم على قناة الحياة، "إنه من الضروري أن يتم إنشاء العديد من المشاريع بمصر التي تنتهي خطوط إنتاجها بالتصدير للخارج.

وأضاف «عكاشة» خلال برنامجه «مصر اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»،: « من الضروري تصدير كبده الإوز بالتحديد علشان ديه في أوروبا فياجرا وخاصة عندما تصل وزنها إلى نصف كيلو».

وتابع «عكاشة»،: «كبدة الإوز أغلى من كل أنواع اللحوم حتى لحم الغزلان».