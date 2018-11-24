شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء غائمة في مدينة المكلا تزامنا مع إعلان المنخفض الجوي والان مع التفاصيل

تشهد مدينة المكلا في هذه الأثناء أجواء ساحرة تزيد فرصة هطول الأمطار، وفق ما أعلن عنه الفلكيين في حضرموت . وتمتد السحب الداكنة على جبال ووديان وبعض مدن ساحل حضرموت منذ صباح اليوم السبت. وكان قد أعلن يوم أمس، فلكيون محليون أن سواحل حضرموت والمهره ستتأثر خلال 48 ساعة القادمة بتقدم السحب المنخفضة التى ستكون ماطرة بين الحين والآخر.

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