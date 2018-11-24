شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مقبرتين يعود تاريخهما إلى 2000 سنة في الصين والان مع التفاصيل

اكتشف فريق أثري بجامعة "شيامن" الصينية مقبرتين يرجع تاريخهما إلى 2000 عام، وذلك في محافظة "بوتشنج" بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

وقال فو لين، العالم الأثري من جامعة شيامن، إنه تم استخراج فخار وأدوات حديدية ونحاسية من المقبرتين اللتين يعود تاريخهما إلى أسرة هان الإمبراطورية 220 ق.م - 8 ميلادية، مشيرا إلى أن مقبرة منهما تتمتع بحماية جيدة، بينما تعرضت الأخرى لتخريب جزئي.

ويعتقد الخبراء أن الاكتشاف سيسهم في دراسة التطور السياسي والعلمي في أسرة هان الإمبراطورية بشكل كبير.