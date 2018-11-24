شكرا لقرائتكم خبر عن «ليجانيس» يفوز على «ديبورتيفو ألافيس» في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

فاز فريق ليجانيس على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب البلدي دي بوتاركي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

وأحرز هدف ليجانيس يوسف النصيري في الدقيقة 42 من المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليجانيس إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر، وتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 23 نقطة في المركز الرابع.