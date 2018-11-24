شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أضرار لـ"سيول الليث".. ماذا فعلت في الأهالي؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

في الساعات الماضية، شهدت محافظة الليث التابعة لإمارة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية سقوط أمطارغزيرة وسيول فى منطاق متفرقة، بينما واصل الدفاع المدنى السعودى انتشال المواطنيين الذين احتجزوا فى سيارتهم.

ونشر الدفاع المدنى السعودى، صور لعمليات الإنقاذ عبر تويتر، وعلق قائلاً :"أن قد تلقى بلاغاً عن سيل منقول فى يلملم نتج عنه احتجاز عدة مركبات في الطريق تم إخراج 11 شخص من قبل فرق الإنقاذ ولا زالت العمليات جارية بمشاركة طيران الأمن"، كما أكد الدفاع المدنى السعودى، انتشال 9 أشخاص احتجزوا فى 6 مركبات داخل مياه السيول فى منطقة مدنى بالباجة.

وأوضحت القيادة العامة لطيران الأمن أنه تم إنقاذ شخصين من الجنسية الهندية بواسطة سلة الإنقاذ، حيث تم رفعهم إلى الطائرة بعد أن كانوا عالقين فوق سيارتهم المحاصرة بمياه الأمطار من وسط سيل وادي الليث ومن ثم نقلهم وإنزالهم في منطقة آمنة.

وتسببت الأمطار في جرف الطرقات والأشجار وعدد من السيارات واحتجاز وافدين في سيل وادي الليث شرق المحافظة بعد أن جرف سيارتهما، قبل أن ينقذهما طيران الأمن، وتسببت السيول الجارفة في حدوث تسربات في سد وادي الليث، باشرتها فرق الإنقاذ بالدفاع المدني.

وتركزت قوة المياه على الجنوبية حيث حي الكليبية الذي غمرته المياه بالكامل، وأغرقت عددًا من السيارات بعد أن تسربت المياه إلى داخلها؛ وهو ما اضطر بعض المواطنين والوافدين إلى اللجوء لسطوح المباني.

أكدت السعودية للكهرباء أن جريان سيول وادي الليث أعاقت حركة فرق الصيانة لإعادة التيار الكهربائي لبعض الأجزاء من المحافظة.

وشددت الشركة على التزامها بتكثيف الجهود لإعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن.