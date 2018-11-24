مقتل 26 على الأقل في انفجار بمسجد شرق أفغانستان

قال مسؤولون في إقليم خوست بشرق أفغانستان إن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون في انفجار وقع اليوم الجمعة في مسجد بالإقليم.

وأكد مسؤول أمني أن المسجد موجود في قاعدة عسكرية في منطقة "إسماعيل خيل" في إقليم "خوست".

وذكر مسؤول أمني آخر أن أكثر من 26 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في الانفجار الذي وقع أثناء صلاة الجمعة.