مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يصل مدينة الحديدة

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الجمعة، إلى مدينة الحديدة، قادما من صنعاء عقب لقائه قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية التي وضعت شروطا جديدة لمشاركتها في عملية السلام بالسويد.



وقال مصدر محلي في محافظة الحديدة، لـ"العين الإخبارية"، إن المبعوث الأممي وصل مدينة الحديدة برفقة مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن ستيفن أندرسون، وذلك بعد يوم من عرقلته في صنعاء، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، إذ كان من المقرر زيارتها أمس الخميس.



ومن المقرر أن يزور المبعوث الأممي ميناء الحديدة قبيل لقاء قيادات المليشيا في مقر منظمة برنامج الغذاء العالمي، كما ينوي مبعوث الأمم المتحدة زيارة مستشفى الثورة، وذلك في مهمة تهيئة الأطراف حول جولة جديدة من المشاورات.