الان تتابع “أبل” تقرر خفض سعر “آيفون XR” في اليابان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

تتجه شركة “آبل”، عملاق صناعة الإلكترونيات الأمريكية، إلى خفض أسعار هاتفها الذكي “آيفون XR“، بعد أقل من شهر من إطلاقه.

وبحسب ما نقلته “وول ستريت جورنال” عن مصادر قالت إنها مطلعة، تتجه الشركة الأمريكية “آبل” لخفض سعر هاتفها الجديد في أسواق اليابان، وتخطط لتقديم إعانات لشركات تشغيل شبكات الاتصالات في اليابان، من أجل تعزيز مبيعات أقل جوالاتها الجديدة كلفة، وهو “آيفون XR“.

وأوضحت المصادر للصحيفة، أن الشركات اليابانية تخطط لخفض سعر XR الأسبوع المقبل، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل، علما أن سعر الجهاز يبدأ في متاجر “آبل” لليابان من 750 دولارا.

فيما تعزز هذه الخطوة المخاوف بشأن الطلب على آيفون، وقد ذكرت الصحيفة الأمريكية، في وقت سابق، أن “آبل” تخطط لتقليص معدلات إنتاج أجهزتها الثلاثة الجديدة.