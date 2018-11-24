مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ بسبب سوء الطقس

أعلن مطار القاهرة الدولي، عن حالة الطوارئ بسبب حالة الطقس السيئة، داعياً إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة "مهبط المطار" والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها في مثل هذا الوقت من العام، تحسبا للتقلبات الجوية، خلال الساعات القليلة القادمة.

ونبهت شركة ميناء القاهرة الجوي خلال منشور إداري لها إلى ضرورة الاستعداد الكامل لجميع ظروف التغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري .

وقد يتسبب إنخفاض مستوى الرؤية أو تعرض البلاد لضباب كثيف بشل حركة المطار .

كان المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أعلن أنه اعتبارا من مساء اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، ستشهد بعض محافظات الجمهورية تقلبات جوية حادة وسريعة، مشيرا إلى أنه يعتبر بداية لانخفاض متوقع في درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية مصحوبًا بنشاطٍ محدودٍ للرياح وتكاثرٍ للسحب على معظم أنحاء الجمهورية .

وتوقع أن يصاحب التقلبات الجوية، سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية بالكامل حتى شمال سيناء، وعلى مدن القناة الثلاث خاصة محافظة السويس وشمال الدلتا، وأنه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة تزداد كميات وفرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية قد تصل لحد السيول على شمال سيناء عند مدينتي رفح والعريش مع احتمالات كبيرة لسقوط أمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة الشدة على باقى محافظات الوجه البحري والقاهرة قد تمتد للفيوم يصاحب ذلك انخفاض آخر في درجات الحرارة.

أما عن يوم السبت، فيعتبر هو ذروة هذه الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فمن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة والرعدية على كل السواحل الشمالية وعلى مدن ومحافظات القناة وعلى شمال ووسط سيناء قد تكون غزيرة ورعدية وزيادة احتمالات حدوث ظاهرة السيول على شمال سيناء قد تمتد فرص سقوط الأمطار، لتؤثر بشكل أقل في كمية سقوط الأمطار على رأس غارب والغردقة ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد يصاحب ذلك انخفاض آخر في درجات الحرارة.