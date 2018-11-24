إشترى خزنة مستعملة بمبلغ زهيد فتحول إلى مليونير

تحول رجل أمريكي بسيط بين ليلة وضحاها إلى مليونير ، وذلك بعد أن اشترى خزنة نقود مستعملة من أحد المزادات بمبلغ بسيط إلا أنه فوجئ بملايين الدولارات .ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية فقد كشف رجل المزادات الشهير في ولاية كاليفورنيا، “دان دوستون ” ، عن الأمر خلال فيديو بثه على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” .

وأوضح أن إمرأة إقتربت منه في أحد المزادات لتخبره أن زوجها إشترى منه خزنة بمبلغ 500 دولار ، ووجد فيها 7.5 مليون دولار نقداً ، فيما لم يكشف ” دوستون ” عن هوية مشتري الخزنة أو المرأة التي أخبرته بالقصة، ولم يذكر متى أو أين تم شراء الخزنة .

وتحدث ” دوستون ” سريعاً إلى المرأة ليساومها على إعادة المبلغ مقابل 600 ألف دولار حيث أنه يمثل محامي صاحب الخزنة إلا أن المرأة وزوجها رفضا ، ثم وافقا على إعادته مقابل 1.2 مليون دولار .