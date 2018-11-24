حكم قضائي بإعادة ثمن سيارات فولكس فاجن لمشتريها

قضت محكمة ألمانية بإعادة شركة فولكس فاجن Volkswagen الثمن الأصلي للسيارات من طراز جولف بالكامل، لمالكي هذه السيارة الذين اشتروها في عام 2012.

وبحسب موقع "cnbcarabia" فإن القرار الذي أصدرته المحكمة يمثل ضربة لشركة صناعة السيارات مع استمرار المعارك القضائية الخاصة بفضيحة الغش في انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.

وقالت فولكس فاجن إنها تعتقد أن محكمة أوجسبورج أساءت تطبيق القانون، وأضافت أنها ستطعن على الحكم في محكمة أعلى درجة.

ومن جانبه، قال متحدث باسم محكمة أوجسبورج المدنية إن المحكمة قضت بأن فولكس فاجن تصرفت بشكل غير أخلاقي عندما زودت تلك السيارات ببرامج تتلاعب في قراءة انبعاثات العادم، سعياً وراء زيادة المبيعات والأرباح عن طريق غش الزبائن.

وقضت المحكمة بأن ترد فولكس فاجن إلى الملاك الثمن الأصلي البالغ نحو 30 ألف يورو، وفقاً لما جاء في نسخة من الحكم.

وقالت فولكس فاجن في بيان: "في رأينا، لا يوجد أساس قانوني لشكوى المستهلكين. المستهلكون لم يتكبدوا خسائر أو أضراراً. السيارات آمنة وصالحة للقيادة".

وأضافت أنه جرى إصدار نحو 9 آلاف حكم قضائي فيما يتصل بفضيحة انبعاثات الغاز، التي تكشفت في عام 2015، وأن غالبية شكاوى المستهلكين لم تلق نجاحاً في عدة محاكم.

وتابعت فولكس فاجن: "وبالتالي فإن قرار محكمة أوجسبورج يقع في تناقض مع قرارات مختلفة لمحاكم أخرى في قضايا مشابهة".

وكانت فولكس فاجن اعترفت بأن نحو 11 مليون سيارة حول العالم جرى تزويدها ببرامج يمكنها التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بالديزل.

ووافقت فولكس فاجن على دفع مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لتسوية مطالبات من زبائن وجهات معنية بالبيئة وولايات وبائعين، وعرضت الشركة إعادة شراء 500 ألف سيارة ملوثة للبيئة في الولايات المتحدة.

ولم تتوصل الشركة إلى اتفاقات مشابهة في أوروبا، حيث تواجه مطالبات بمليارات الدولارات من مستثمرين وزبائن في أسوأ أزمة تمر بها أنشطتها منذ نشأتها.