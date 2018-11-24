استقامة برج بيزا المائل تهدد مكانته السياحية

أعلنت مجموعة من الخبراء تراقب برج بيزا المائل في إيطاليا، أن زاوية انحناء الصرح الرخامي أصبحت أقل.

وأوضح الخبراء أن البرج الذي يبلغ طوله 57 مترا كان يميل بمقدار 5 درجات ونصف الدرجة، ولكنه الآن يتجه إلى الاعتدال ويُقدر ميله بـ5 درجات فقط، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال روبيرتو كيلا، مدير لجنة مراقبة البرج: "فقدت الأرض تماسكها في الجهة المقابلة للجانب المائل، ما أدى إلى تقليل الميل واتجاهه إلى الاعتدال".

وأضاف كيلا: "توقعت اللجنة أن ذلك سيتوقف بعد 15 عاما، ولا يزال البرج يتعافى من الميل، ولكن يمكن القول إن البرج الآن لن يميل أكثر".

وكان قد تم إغلاق البرج عام 1990 لأول مرة بعد 800 عام، خوفًا من سقوطه، فقد كان يميل عن الخط العمودي 4.5 متر.

ومنذ ذلك الحين استقام بنحو 40 سم، وإذا ما استمر البرج في الاعتدال، فإنه قد يفقد مكانته وجذبه للزوار المهتمين بميله أكثر من وقوفه مستقيما.

برج بيزا هو برج جرس كاتدرائية مدينة بيزا الإيطالية، كان من المفترض أن يكون البرج عموديا، لكنه بدأ بالميلان بعد البدء ببنائه عام 1173 بفترة وجيزة، وعُرف البرج المائل لوجود ميلان به وانحراف عن المستوى العمودي.

يتكون من 8 طوابق مبنية من الرخام الأبيض على الطراز الروماني بارتفاع 56.2 متر، وبه درج مبني داخل الجدران يتألف من 294 درجة، "ومجهز حاليا بمصعد كهربائي".