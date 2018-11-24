أمازون تطمئن مستخدميها: لا يوجد اختراق للبيانات

تسبب خطأ تقني لدى شركة أمازون في إتاحة بيانات العملاء الشخصية من أسماء وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة، الأمر الذي دفع الشركة الأمريكية إلى التأكيد على أنه مجرد خطأ تقني وليس اختراقاً.

وكشف موقع "BetaNews" أن "أمازون" أرسلت رسالة للمستخدمين على حسابات البريد الإلكتروني تخبرهم فيها أن "بياناتهم عرضت على الموقع دون قصد، بسبب خطأ تقني"، مشيرة إلى حل المشكلة.

وطمأنت الشركة المستخدمين بعدم ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى بشأن المشكلة، كونها لم تؤثر على حساباتهم؛ بسبب عدم وجود أي اختراق للبيانات.

ورفضت الشركة التعليق إعلاميا والإفصاح عن حجم الحسابات التي طالتها المشكلة.