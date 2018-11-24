واتساب يضيف ميزة تعطي الأولوية للأصدقاء المقربين

أوشك تطبيق واتساب على توفير ميزة جديدة يختبرها الآن، توفر معاملة خاصة لأصدقاء المستخدم المقربين، بناء على دراسة التفاعل بين الطرفين.

ووفق موقع "بزنس توداي"، تعطي هذه الميزة الأولوية لما يشاركه الأصدقاء المقربون أثناء عرض "الحالات" Status على التطبيق، ما يتيح وجود الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة للمستخدم في المقدمة.

وتسهم الميزة الجديدة في ترتيب ما يشاركه المستخدمون، لضمان معرفة كل شيء عن الأشخاص الذين يحظون بمكانة كبيرة لدى المستخدم، ويتفاعل معهم على نحو كبير.

وترصد الخاصية الجديدة سلوك المستخدم في التطبيق من أجل ترتيب الأولويات "فحين يلاحظ أنك تحادث شخصا ما على نحو متكرر يصبح واتساب أكثر حرصا على عرض ما يشاركه من حالات أولا بأول"، حسب الموقع.

وتعتمد الخاصية المرتقبة معيارا دقيقا، إذ تميز بين الصديق الذي يبعث إليك بالرسائل فلا تجيبه، والآخر الذي يرسل إليك وتتفاعل معه، في الحالة الأولى يدرك التطبيق أنك غير مهتم به ويضعه في آخر القائمة، أما في حال إجراء مكالمات الصوت أو الفيديو فيعرف واتساب أن التفاعل بلغ ذروته وعندئذ يبدأ في منحه الأولوية لدى العرض.