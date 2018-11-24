اختبار أول طائرة مجهزة بمحركات أيونية في العالم

اختبر علماء من معهد ماساتشوستس الأمريكي أول طائرة صغيرة في العالم مجهزة بمحركات أيونية.

وقال مطورو الطائرة، في أول تعليق على هذا الإنجاز: "طائرتنا تعد الأولى من نوعها في العالم، كونها أقلعت بمحرك خال من الأجزاء المتحركة، ما يفتح الطريق مستقبلا لتطوير طائرات صامتة تماما".

وأضافوا: "مبدأ عمل المحرك بسيط من الناحية النظرية والميكانيكية، لكن المهم فيه أنه لا يصدر أي مخلفات غازية تضر بالبيئة"، مشيرين إلى أن النتائج الأولية للاختبارات جاءت مرضية، لكنهم يعملون على تطوير إمكانيات الطائرة، وتعديل شكل جناحيها لتحسين أدائها.

واستطاعت الطائرة الجديدة، حسب موقع "روسيا اليوم"، التحليق لمدة 12 ثانية، قطعت خلالها نحو 55 مترا، واستهلكت ما يعادل 900 واط من الطاقة الكهربائية.

والمميز في المحركات الأيونية أنها تعمل بطريقة حزم أيونات تندفع بواسطة حقل كهربائي قوي، ومن ثم تخرج بقوة دفع أيوني، دون أن تخلف مواد مضرة بالبيئة، مثل المحركات التي تعمل بالوقود الصلب أو السائل، وغالبا ما تستخدم هذه المحركات في المسابير والمركبات الفضائية.