فرنسا تطور طائرة ركاب تفوق سرعة الصوت بأضعاف

تعمل فرنسا، حاليا، على تطوير طائرة ركاب تفوق سرعتها سرعة الصوت بأضعاف.
وتبنى الطائرة الجديدة في إطار مشروع "HEXAFLY-INT" العالمي، الذي تتشارك فيه عدة دول، من بينها روسيا.
ويجري الخبراء الفرنسيون حاليا اختبارات على نماذج مصغرة لهذه الطائرة، للتأكد من الأيروديناميكية لهذه الهياكل، كما يجري معاينة سحب الهواء باتجاه المحركات.
ومن المفترض أن تزود الطائرة الجديدة بمحركات صاروخية نفاثة تمكنها من الوصول إلى سرعات عالية جدا تصل إلى 6.8 ألف كلم/ساعة، أي أضعاف سرعة الصوت.
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