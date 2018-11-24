رسائل خادعة لسرقة البريد الإلكتروني

انتشرت في الآونة الأخيرة خدعة جديدة تستهدف الاستيلاء على حسابات البريد الإلكتروني، التابعة لمايكروسوفت، أو الحسابات المرتبطة بشركة أبل.

ويتم الاستيلاء على البريد عبر تلقي رسالة خادعة توهم صاحبه أنها من مايكروسوفت، وتدعوه لتغيير أرقام حسابه السرية، أو تنذره بأن بريده الإلكتروني سيلغى إذا لم يقم بتحديثه، عبر إدخال كلمة السر وتأكيدها، وبمجرد القيام بتلك الخطوة يتم الاستيلاء على البريد الإلكتروني.

ودعا خبراء كل مستخدمي البريد الإلكتروني إلى التحقق من مصدر الرسالة الخادعة التي تحمل شعار مايكروسوفت، عبر النقر على اسم المرسل، الذي سيظهر في البداية على أنه مايكروسوفت أو أبل، حيث سيظهر اسم المرسل الحقيقي، حيث لو كانت الشركة حقيقية لظهر عنوانها الصريح، وليس على المستخدم بعدها إلا حظر صاحب الرقم، أو الدخول مباشرة إلى حسابه والقيام بالخطوات الآمنة المعتادة، التي تعتمد على التحقق في الأمان عبر رقم هاتفك، أو عبر حساب إلكتروني آخر.

وينصح الخبراء بالتحقق من أي رابط قبل فتحه، ومعرفة عنوان الجهة المرسلة، خاصة الروابط الموجودة على وسائل التواصل مثل تويتر وفيس بوك، كما ينبغي استخدام كلمة سر تزيد على 8 أحرف وتتضمن رموزا خاصة مثل % &، مع تغييرها باستمرار والتعامل بحذر مع رسائل الغرباء والأصدقاء.