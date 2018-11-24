شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب الأردنية تهنئ ولى العهد بترقيته لرتبة ملازم أول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت وزارة الشباب الأردنية الأمير الحسين بن عبد الله، نجل العاهل الأردنى، بصدور قرار ملكى بترقيته لرتبة ملازم أول فى القوات المسلحة الأردنية.

ولى عهد الأردن وقالت وزارة الشباب "تُهنى وزارة الشباب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بصدور الإرادة الملكية السامية بترفيع سموه لرتبة ملازم أول في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي".

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