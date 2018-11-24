شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء أربعة جنود عراقيين إلى الأردن بعد إصابتهم فى انفجار قرب الحدود بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الاردنى فى بيان ليل الجمعة السبت عن إجلاء أربعة جنود عراقيين إلى أحد مستشفيات عمان بعد إصابتهم بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود بين البلدين.

وقال البيان انه "بتوجيهات من الملك عبد الله الثانى القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات إلى قائد سلاح الجو الملكى بإرسال طائرة إخلاء طبى لنقل أربعة جنود عراقيين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة داخل الحدود العراقية بالقرب من معبر الكرامة (طريبيل بين البلدين) وذلك لخطورة إصاباتهم".

واضاف انه "جرى إخلاء الجنود من المعبر الحدودى إلى مدينة الحسين الطبية (فى عمان) بعد أن قدمت الإسعافات اللازمة لهم داخل المعبر".

ونقل البيان عن مصادر طبية أردنية فى مدينة الحسين الطبية قولها أن "الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات فى قسم الطوارئ قامت بتقديم كل الإسعافات وتحويل ثلاث إصابات إلى غرف العمليات لإجراء كافة المداخلات الجراحية اللازمة لهم وتم تحويل الحالة الرابعة إلى قسم الجراحة وحالته مستقرة".

واوضحت تلك المصادر أن "بعض الحالات تعرضت لإصابات بليغة ونزيف حاد وبتر فى الأطراف السفلية".

ورغم إعلان بغداد "النصر" على تنظيم داعش فى ديسمبر 2017، فإن الخلايا النائمة للجهاديين ما زالت قادرة على شن هجمات.

ومنذ بداية الشهر الحالي، وقعت اعتداءات دامية فى أحياء عدة من بغداد، كما قتل ثلاثة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة فى الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى التى كانت لأكثر من ثلاث سنوات "عاصمة الخلافة" لتنظيم داعش فى البلاد.