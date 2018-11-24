المريخ والخرطوم الوطني في لقاء ساخن مساءاليوم

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ

الخليج 365 :

المباراة التي سوف تجمع المريخ بضيفه الخرطوم الوطني، مساء السبت، بستاد المريخ في مدينة أم درمان، هي الأولى بين الفريقين للموسم الجديد.

وباتت الندية سمة المباريات بين الفريقين خاصة في المواسم الخمس الآخيرة، وتسبب الخرطوم بأدائه المختلف أمام المريخ في صناعة سجل من العناد في النتائج.

و لم يعرف المريخ الفوز المريح والسهل، على الخرطوم الوطني، وأصبح يعاني في مواجهة الأخير الذي يظهر عنادا شديدا حتى الدقيقة الأخيرة.

آخر مرة عانى فيها المريخ أمام الخرطوم الوطني، كان في الموسم الماضي، حين فاز المريخ بركلة جزاء في وقت مبكر، وبعدها لم يجد نفسه في المباراة، لأن الخرطوم سيطر عليها، وقد ضاعت له فرصتان من الدولي الإريتري جوناس سلمون.

الخرطوم الوطني خرج بالتعادل السلبي مع المريخ، وكان أقرب للفوز وذلك في سبتمبر/أيلول 2017.

في أغسطس/آب 2016، حقق الخرطوم الفوز، بعد سيطرة كاملة في تلك المباراة، وأحرز هدف المباراة الوحيد صلاح الأمير قائد الخرطوم الوطني وقتها.

المدرب الأجنبي الذي ظهر معه عناد الخرطوم الوطني كان هو التونسي لطفي السليمي، وتلته فترة المصري حمزة الجمل، الذي فاز الخرطوم في عهده على المريخ بهدف عكسي أحرزه بلة جابر لاعب المريخ في مرماه في أبريل/نيسان 2014.

ظاهرة العناد الخرطومي، استمرت قوية رغم أن المريخ منذ موسم 2014، أبرم سربا من الصفقات مع أبرز وأفضل لاعبي الخرطوم، وبدأت الصفقات بالمهاجم عنكبة، تلتها صفقتا المدافع صلاح نمر ولاعب الوسط المتقدم عاطف خالد.

وفي نهاية موسم 2017، حصل المريخ على صفقتين ضخمتين تمثلتا في الموهوب أحمد التِش والظهير الأيسر المميز أحمد آدم، وتلتها الصفقة الأكبر المتمثلة بقلب الدفاع حمزة داؤود وأفضل مهاجم سوداني سيف تيري.