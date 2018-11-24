بصورة مفاجئة .. فتح صادر الذهب لأربع شركات

شهاب محمد - الخرطوم - ذهب

الخليج 365 :

على نحو مفاجئ، فتح بنك السودان باب صادر الذهب لأربع شركات معاملاته، على أن تعود الحصائل إليه .

وقالت مصادر موثوقة إن الشركات الأربع بدأت فعلياً تصدير إنتاجها من الذهب، وأكدت أن أولى الكميات التي تم تصديرها بلغ (400) غراماً من الذهب .

وكان بنك السودان قد حصر بيع وتصدير الذهب على إدارته، على أن يشتري من المعدنيين التقليديين وشركات الامتياز .

ويسمح قانون بنك السودان بالتعامل التجاري خاصة في سلعة الذهب، وأشترط المركزي وبحسب صحيفة التيار في وقت سابق على الشركات المصدرة بإعادة حصيلة الصادر إليه .