ولايةالجزيرة تعلن افتتاح (292) مشروعاً بتكلفة تجاوزت (2.5) مليار جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن والي الجزيرة محمد طاهر إيلا، ان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، سيطلق النسخة الرابعة من مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق في 13 ديسمبر المقبل من داخل إستاد ود مدني.

وكشف الوالي امام اجتماع مجلس حكومة الولاية امس، عن رعاية جميع شركات الاتصالات واتحاد أصحاب العمل وعدد من الجهات والبيوتات التجارية وأصحاب الأعمال للنسخة الرابعة من مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق، وذكر أن حفل الافتتاح هذا العام سيكون متميزاً بمشاركة كورال كلية الموسيقى والدراما.

وذكر ايلا ان اللجنة العليا واللجان المتخصصة اتخذت تدابير فنية وإدارية لتلبية طموحات ورغبات وتطلعات إنسان الجزيرة وتحقيق اهداف المهرجان الثقافية والسياحية والاقتصادية.

وفي السياق رحب مجلس حكومة ولاية الجزيرة بزيارة رئيس الجمهورية للولاية والتي تمتد في الفترة من 13 وحتى 15 ديسمبر المقبل.

واستمع المجلس لتقرير من مدير عام وزارة المالية، رئيسة لجنة افتتاحات مشروعات التنمية بالولاية وداد مصطفى البشرى، والتي أعلنت اكتمال كافة المشروعات التي سيفتتحها رئيس الجمهورية في جميع المحليات والتي بلغت في مجملها 292 مشروعاً منها 29 مشروعاً في القطاع الصحي و47 مشروعاً في قطاع التعليم و41 مشروعاً في قطاع الطرق، بجانب 8 مشروعات في قطاع الشباب والرياضة و62 مشروعاً في قطاع المياه، اضافة لمشروعات الشؤون الاجتماعية والقطاع الاقتصادي والكهرباء بكلفة تجاوزت 2.5 مليار جنيه.