خبير إقتصادي يدعو لخفض الدولار الجمركي تقليلا للإستيراد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد دكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي المعروف ضرورة خفض الدولار الجمركي مع الأخذ في الحسبان سياسة سعر الصرف وضبط العمليات الخاصة به وتر كه لتعاملات السوق مع خفض الواردات بشكل لا يؤثر على الاستهلاك.

ودعا في تصريح لـ)سونا( إلى خفض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات العامة مع ضرورة تفعيل الدور الرقابي على أسعار السلع لعلاج وكبح ارتفاع التضخم، داعيا إلى ضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج والخدمات المقدمة وخلق توازن بين الاستهلاك والإنتاج من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة خاصة مصانع السلع الغذائية.

وطالب بضرورة إعادة إنتاج وتوطين السلع وتصنيعها “محليا” والاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة التي ستساعد على تغطية السوق المحلية واكتفائها دون الحاجة للجوء إلى الاستيراد مما يقلل احتياجات البلاد من العملة الصعبة والتي تقف دائما عائقاً رئيسياً أمام انخفاض التضخم وفق ما ذكر هيثم، مؤمنا على زيادة الإنتاج وتشجيع الزراعة والصناعة بقيمة مضافة محلية عالية ودخول المنتجات المحلية بشكل كامل في الصناعة دون الاعتماد على الخارج.

وأشار إلى أهمية ضبط الإعفاءات الجمركية والضريبية ومواجهة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم والارتفاعات الجديدة المتوقعة.

وأعرب عن أسفه للمعاناة التي يتعرض لها المواطن رغم الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربا عن قلقه من الوضع الاقتصادي وخاصة الوضع المالي والصعوبات التي يواجهها المواطن في ظل تزايد الأسعار