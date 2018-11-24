الاتحاد الاوروبي يدعم السودان بمبلغ 18 مليون يورو

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قررت المفوضية الأوروبية منح مبلغ يصل إلى 18 مليون يورو لتعزيز برامج المساعدات الإنسانية في السودان.
ويأتي هذا القرار ليرفع معدلات المساعدات الإنسانية الممنوحة لهذا البلد إلى 41 مليون يورو للعام الحالي، والمخصصة لمساعدة المهجرين بفعل الصراعات، وحسب بيان المفوضية “نستهدف بشكل خاص الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية”.
ويبلغ عدد المهجرين في السودان 900 ألف شخص، معظمهم من دولة جنوب السودان، الذين فروا من الصراع والمجاعة.
ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعداته للمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في السودان لتنفيذ مشاريعها الإنسانية والاغاثية
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء قد أكدوا خلال اجتماعهم الأخير يوم الاثنين الماضي استعدادهم للتعاون مع الخرطوم في مجال ضبط الهجرة وتعزيز الأمن الإقليمي، مناشدين الحكومة تعزيز الإصلاحات واحترام حرية التعبير.
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