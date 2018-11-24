أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت الموافق24نوفمبر2018

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 24\11\2018م . تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 54.00جنيه الريال السعودي 13.80 جنيه الدرهم الاماراتي 14.70 جنيه اليورو 60 جنيه الجنيه الاسترليني 65 جنيه الجنية المصري 2.90 جنيه الريال القطري 14.50 جنيه

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