بدرية الأمين بابكر: قانون الانتخابات المجاز يتوافق مع رؤية الحزب الإتحادي الديمقراطي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت بدرية الأمين بابكر أمينة المرأة بالحزب الإتحادي الديمقراطي المسجل بولاية الجزيرة تأييدهم لقانون الإنتخابات الذي تمت إجازته من قبل المجلس الوطني بعد عرضه بالصورة النهائية وذلك لتوافقه مع رؤية الحزب الإتحادي الديمقراطي.

وكشفت بدرية في تصريح لـه عن الجهود التي قادها الحزب لصياغة التوصيات والتعديلات عبر لجان متخصصة تم رفعها للمجلس الوطني ووجدت الإشادة في الطرح والتوازن متمنية أن تكون الإنتخابات القادمة نزيهة للوصول إلى الديمقراطية المرتقبة.

سونا