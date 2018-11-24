السعودية تصدر بيانا بشأن "تعرض المعتقلين للتعذيب"

وقالت وزارة الإعلام السعودية، إن تقارير منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" بشأن "تعرض معتقلين في المملكة للتعذيب لا أساس لها من الصحة"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوزارة أنها "نفت بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات"، وأضافت أن "المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن (إفادات) مجهولة أو (مصادر مطلعة) هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة".

​وكانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" زعمتا أن السعودية عذبت ناشطات في حقوق الإنسان وتحرشت بهن جنسيا.

وبحسب بيان منظمة العفو الدولية، فإن الناشطات أصبحن غير قادرات على المشي أو الوقوف بشكل صحيح بعد تعرضهن للصعق بالكهرباء والجلد، بينما تعرضت واحدة للتحرش الجنسي من قبل محققين ملثمين. بدوره، تحدث بيان "هيومن رايتس ووتش" أيضا عن الصعق الكهربائي والجلد، بالإضافة إلى "العناق والتقبيل القسري" لثلاث معتقلات على الأقل.