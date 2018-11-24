روحاني يقدم عرضا للدول العربية ويتحدث مجددا عن "مقتل خاشقجي"

طهران — سبوتنيك. وقال روحاني، في كلمة له نقلها التلفزيون الإيراني، اليوم السبت خلال افتتاح المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في دورته الـ32، "الخلاف مع أمريكا يعود لزمن طويل ويمتد على مدى عقود، فالغرب يريد أن تتبع الدول الطريق الذي رسمه، وما تطلبه أمريكا من المنطقة والعالم هو العبودية لها".

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وانتقد روحاني، دفع بعض الدول الإسلامية مليارات الدولارات للغرب أملا في الحماية، قائلا "ما الذي تحتاجونه من أمريكا لتدفعوا لها، نحن على استعداد للدفاع عن الجزيرة العربية كما ساعدنا العراق وأفغانستان وبدون أي مقابل".

وأضاف: "الانتصار سيكون من نصيب المسلمين إذا تحققت الوحدة المشتركة بين الدول الإسلامية"، موضحا "نؤمن بمستقبل زاهر للعالم الإسلامي وعلى جيلنا الشاب أن يكون مؤمنا بذلك وبأننا سنتجاوز كل الصعوبات، والانتصار سيكون من نصيب الدول الإسلامية".

وتطرق الرئيس الإيراني، لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلا "حبذا لو لم تحصل جريمة قتل خاشقجي وهي وصمة عار للمسلمين"، مضيفا "الظروف التي تمر بها المنطقة اليوم صعبة بدءا من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن".