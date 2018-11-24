بدء الاقتراع في انتخابات البحرين وسط دعوات للمقاطعة

المنامة / الخليج 365

انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية (البرلمانية) والبلدية (المحليات) صباح اليوم السبت، في 54 مركزا انتخابيا بالبحرين، وسط دعوات رسمية لتجاهل رسائل المقاطعة المنتشرة، في ثاني انتخابات تجرى بالبلاد منذ احتجاجات 2011.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم، أن "مراكز الاقتراع افتتحت في الساعة الثامنة صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) أبوابها أمام الناخبين لاختيار مرشحيهم في مختلف مناطق محافظات مملكة البحرين".

ونقل المصدر ذاته صورا لبدء توافد الناخبين على مراكز الاقتراع.

وسجلت وكالة أنباء البحرين في الساعة الأولى من عملية الاقتراع، ما اعتبرته "إقبالا منقطع النظير لناخبين بمختلف مستوياتهم وأعمارهم".

وأوضحت أنه سيكون بمقدور الناخبين التوافد إلى مراكز الاقتراع حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وعبر حسابها بـ "تويتر"، نقلت اللجنة العليا للانتخابات عن رئيسيها خالد آل خليفة وزير العدل، حديثه عن تداول رسائل نصية تدعو الناخبين إلى عدم حضور مراكز الاقتراع بدعوى حذف اسمهم، معتبرة أنها "غير صحيحة".

وقالت إن "جميع الإخوة والأخوات المقيدين في جداول الناخبين مدعوون للمشاركة وتجاهل أية رسائل مشبوهة تدعو للمقاطعة".

والأربعاء الماضي، أعلنت النيابة العامة بالبحرين في بيان، إحالة 5 أشخاص إلى المحاكمة بتهم بينها "التأثير على سلامة الانتخابات، والدعوة للمقاطعة".

فيما أطلقت جمعية الوفاق (شيعية) المنحلة، عبر حسابها في "تويتر"، رسائل ومواد متلفزة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

ووفق بيانات لجنة الانتخابات بالبحرين، فالعملية الانتخابية تنطلق تحت إشراف قضائي كامل في 54 مركز اقتراع عاما وفرعيا، و40 دائرة انتخابية موزعة داخل المحافظات الأربع، العاصمة، والمحرق، والشمالية، والجنوبية.

ويحق لأكثر من 365 ألف بحريني التصويت في الانتخابات النيابية، ونحو 286 ألفا في الانتخابات البلدية.

وستكون جولة الإعادة إن وجدت مطلع ديسمبر / كانون الأول المقبل.

ويتنافس 293 مرشحا على 40 مقعدا للمجلس النيابي، فيما يتنافس 137 مرشحا على 30 مقعدا للمجالس البلدية. ويخوض نحو 20 % من الإجمالي مرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية، والباقي مستقلون.

ومن أبرز الكيانات السياسيات المشاركة: المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) وجمعية الأصالة (سلفية)، وتجمع الوحدة الوطنية (سني).

والثلاثاء، أجريت عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية بالخارج، وقالت الخارجية البحرينية آنذاك، إنها شهدت إقبالا كبيرا، وستجرى جولة الإعادة الثلاثاء المقبل.

وكشفت وكالة أنباء البحرين اليوم السبت، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في نحو 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية بنحو 24 دولة، 3600 ناخب، دون أن توضح إجمالي من يحق لهم التصويت.

وفي 2002، أجري أول استحقاق نيابي ومحلي بالبحرين، وشهدت تلك الانتخابات في 2014 مشاركة 51.5 % من الناخبين في الانتخابات النيابة، و53.7 % في البلدية.