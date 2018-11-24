شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف كائن بحجم الفيل عاصر الديناصورات في بولندا والان مع التفاصيل

أعلن علماء، عن اكتشاف مثير في بولندا لحفريات كائن ضخم ذي 4 أرجل أطلق عليه "ليسوفيتسا بوياني"، قوي البنيان وقريب من الثدييات وفي حجم الفيل وذو منقار مدبب، كان يجوب الأراضي الأوروبية جنبا إلى جنب مع الديناصورات في العصر الترياسي منذ ما بين 205 و210 ملايين سنة.

ويعكس الاكتشاف الجديد أن الديناصورات لم تكن الكائنات العملاقة الوحيدة على الأرض في ذلك الوقت، وأن مجموعة الزواحف الشبيهة بالثدييات التي ينتمي إليها "ليسوفيتسا" وتعرف باسم "ديساينودونتيات" لم تنقرض منذ الفترة الطويلة التي كان يعتقدها العلماء في السابق.

وليسوفيتسا هو أضخم حيوان بري معروف عاصر الديناصورات، وكان طوله نحو 4 أمتار ونصف المتر وارتفاعه 2.6 متر وكان يزن 9 أطنان.

وقال عالم الحفريات جوجاجوش نيجفيدسكي بجامعة أوبسالا في السويد: "نعتقد أنه واحد من أكثر الاكتشافات إثارة لحفرية من العصر الترياسي في أوروبا".

وأضاف: "كانت جمجمة الليسوفيتسا وفكاه مميزين إلى حد كبير.. بلا أسنان وبالفم منقار مدبب"، مشيرا إلى أنه لم يتضح ما إذا كان ذا أنياب كما كان الحال في كائنات قريبة منه.

والعصر الترياسي هو عصر ظهور الديناصورات، وأعقبه العصران الجوراسي والطباشيري، وظهرت أول ديناصورات قبل نحو 230 مليون سنة.

واستخرج العلماء نحو 100 عينة عظام تمثل عددا من كائنات الليسوفيتسا في قرية ليسوفيتس البولندية، فيما أظهر تحليل أطراف الكائن أن معدل نمو عظامه كان سريعا بشكل قريب من الثدييات والديناصورات.