الإرياني يحذر من دعوات الفوضى المشبوهة في المهرة

حذر وزير الإعلام معمر الإرياني، من دعوات الفوضى المشبوهة في محافظة المهرة شرق اليمن، وفق صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم السبت.

وأكد الإرياني عبر حسابه على تويتر، أمس الجمعة، أن "هذه الدعوات للاعتصامات هدفها إغراق المحافظة في الفوضى والصراع الداخلي، كما أنها ستسهل لميليشيا الحوثي الإرهابية عمليات التهريب، متهماً "أطرافاً تسعى لافتعال معوقات ومشكلات في محافظة المهرة"، وأكد أن "تلك الأطراف تمارس أنشطة مشبوهة، تهدف إلى تشويه دور الحكومة اليمنية، وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية".

وطالب الإرياني وجهاء وأبناء المهرة بالالتفاف الشعبي حول السلطة الحالية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، موضحاً أن محافظة المهرة نالت بعد حضرموت، اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف، تمثل ذلك في إطلاق البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار، وحزمة من المشاريع التنموية.

وحذر الإرياني من أن أي فوضى أو اعتصامات مغرضة، تحدث في المهرة، ستسهل عمليات التهريب، وستخفف الضغط على ميليشيا الحوثي الإيرانية في محاور الحديدة وصعدة والبيضاء.

يذكر أن المهرة نالت قسطاً وافراً من المشروعات التنموية ومنها تدشين مركز للكلى، والعمل على افتتاح مطار المهرة العام، بالإضافة إلى توسيع ميناء الغيظة، وترميم وتوسعة مستشفى الغيظة، وتوفير 100 قارب شهرياً لصيادي محافظتي المهرة وسقطرى.