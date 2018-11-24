شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسبوجر 2018" يستضيف "أطلس الإنسانية" بإبداعات 100 مصور عالمي والان مع التفاصيل

يستضيف المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018" للمرة الأولى في المنطقة على مدار 4 أيام في مركز إكسبو الشارقة معرضا بعنوان "أطلس البشرية"، حيث يجتمع 100 مصور من مختلف أنحاء العالم، لتوثيق الجمال البشري الذي يعد بصمة الإنسان الأكثر وضوحا بين جميع ما يملكه من مقومات.

ويسعى معرض "أطلس الإنسانية"، الذي يشرف عليه القيم على الأعمال الفنية مارتين فيجاس، والذي يتضمن مجموعة كبيرة من صورة "البورتوريه"؛ إلى توثيق الملامح البشرية الجمالية لكل ثقافة من ثقافات العالم، ووضعها في إطار يدل على فوارق الجمال بين حضارة وأخرى، ويؤكد مقولة منظمة اليونسكو بأن التنوع الثقافي إرث مشترك للبشرية جمعاء، ويجب الحفاظ عليه من أجل أجيال المستقبل.

وأكد القيم "فيجاس"، من خلال تعاونه مع عدد كبير من المصورين العالميين، حرصه على لفت الأنظار إلى هذه الظاهرة الرائعة والاستثنائية التي تشير في تجلياتها إلى التفاوت في جماليات البشر حول العالم، حيث يحمل كل وجه في طياته صبغة جينية تدل على حقيقة التنوع البشري، ويسرد في طياته تفاصيل مهمة وحيثيات مختبئة بين ثنايا الصمت.

ويشارك في هذا المشروع مصورون من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن دول أمريكا اللاتينية كل من البرازيل والمكسيك، كما يشارك مصورون من الوطن العربي من لبنان والكويت والسعودية والعراق، إلى جانبهم يشارك من بنغلاديش واليونان والصين وموزمبيق وأفغانستان؛ الذين يجمعهم شغف واحد في الوصول إلى لغة مشتركة تسهم في التعريف بالإنسان من خلال ملامحه وجمالياته.