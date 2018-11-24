"أنستقرام" تختبر تصميما جديدا لحسابات المستخدمين

أعلنت شركة أنستقرام اعتزامها تقديم تصميم جديد لحسابات مستخدميها، مؤكدة أنها تجري حاليا اختبارات على التصميم الجديد.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن التصميم الجديد يهدف إلى زيادة قدرة المستخدمين على التعبير عن أنفسم بشكل أفضل وتسهيل عملية التواصل مع الأصدقاء.

ومن المنتظر أن تشمل التغييرات إعادة ترتيب بعض الخصائص في أعلى الصفحة، بما في ذلك تغييرات في الأيقونات والأزرار وطريقة التنقل بين علامات التبويب، على أن يتم اختبار هذه التغييرات على مراحل.

وعددت الشركة أمثلة للتغييرات المنتظرة، فعلى سبيل المثال، سيظهر أسفل الصورة الشخصية زر للمراسلة وآخر للمتابعة، وسيظهر عدد المتابعين بحجم خط أقل.

وكانت بعض الأعطال أصابت موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"أنستقرام"، الثلاثاء الماضي، ما جعلهما خارج الخدمة في العديد من دول العالم، وأفادت تقارير بوجود مشكلات في الوصول إلى خدمة "فيسبوك" و"أنستقرام" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام، والأرجنتين، وبريطانيا.