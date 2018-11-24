مسبار يهبط على سطح المريخ الإثنين لرصد الاهتزازات في باطنه

يهبط على سطح المريخ، الإثنين، أول مسبار يرصد ما في باطن الكوكب من اهتزازات، وهو من تصميم وكالة الفضاء الفرنسية.

ويدخل المسبار "إنسايت" الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، عند الساعة 19,47 بتوقيت جرينيتش، ويهبط في أحد السهول على سطحه، بعد رحلة من 6 أشهر وأسبوعين قطع فيها 480 مليون كيلومتر.

وتعد هذه الرحلة إلى المريخ الأولى منذ عام 2012 حين هبط المسبار الأمريكي "كوريوسيتي" على سطحه وما زال يعمل إلى الآن في البحث عن أي أثر لحياة قد تكون ظهرت هناك في الماضي السحيق.

والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي نجح حتى الآن في إنزال مركبات ومسبارات على سطح المريخ، أما المحاولات التي قام بها الروسيون والأوروبيون فقد باءت بالفشل.

ويستغرق الوقت بين دخول الغلاف الجوي والهبوط على السطح 6 دقائق، تبقى خلالها أنظار العلماء شاخصة إلى شاشاتهم، وقال جان إيف لو جال مدير وكالة الفضاء الفرنسية لوكالة فرانس برس: "سنعيش الإثنين 7 دقائق من الرعب".

وقال توم هوفمان المشرف على الرحلة في وكالة الفضاء الأمريكية: "سيدخل المسبار في الغلاف الجوي للمريخ مثل الصاروخ، لا يمكن أن نعدّل شيئا في ذلك".