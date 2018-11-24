شاهد.. تامر حسني يتألق في حفل بالقاهرة

أحيا المطرب المصري تامر حسني أولى فقرات حفل الجامعة البريطانية بالقاهرة، بحضور المئات من جمهوره من مختلف الأعمار. وقدّم تامر عدداً من أغنياته الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، ثم حيا محبيه وتمنى لهم الاستمتاع مع النجم العالمي جيسون دورلو، الذي أحيا الفقرة الثانية من الحفل.



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