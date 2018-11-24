حلفاء قطر وإيران يتسببون بمجاعة غير مسبوقة في اليمن

تتسبب ميليشيا الحوثي الإنقلابية، حلفاء قطر وإيران، بمجاعة كبرى، تستهدف 14 مليون مواطن يمني.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة انتقادات وتحذيرات دولية من مجاعة تهدد الملايين في اليمن، كان آخرها صرخة أطلقها مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة «مارك لوكوك»؛ الذي أكد أن نصف سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة الذي أصبح وشيكًا جدًّا.

وأكد في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك: إن «المهمة الملقاة على عاتق وكالات المعونة ضخمة، وأكبر من أي شيء آخر واجهوه من قبل»، مؤكدًا أن الرقم الحقيقي لمن يواجهون خطر المجاعة يصل إلى 14 مليون شخص، وليس 11 مليونًا بحسب التقديرات السابقة .