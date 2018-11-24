دبي - بواسطة محمد فارس تداول ناشطون عبر "تويتر" صورة ورقة امتحان لطلبة كلية الحقوق بجامعة الكويت تضمنت سؤال أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه أشار مباشرة إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقا لصورة الامتحان التي نشرتها صفحة "المجلس" على "تويتر"، فقد تضمن سؤالا عن المسؤولية الجزائية لهذه الواقعة.

وجاء في نص السؤال: "حدد كل ما يمكن أن تثور في هذه الواقعة من مسؤولية جزائية مع التعليل"

"3 أشخاص اتفقوا على خطف "جمال" من غرفته في أحد الفنادق لإعادته إلى موطنه، تسرع أحدهم فحقنه بإبرة مخدرة بغض تهدئته وتسهيل نقله، فأصيب جمال بضيق في التنفس وبهبوط حاد في الدورة الدموية ومات في الحال، الآخر لطمس آثار الجريمة قرر منفردا تقطيع جثة الضحية بمنشار كهربائي فجزأها في حقيبتي سفر المجني عليه ودفنها في الغابة". © Предоставлено: Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti"

السؤال المطروح في ورقة امتحان طلبة الحقوق بجامعة الكويت، أثار موجة من الجدل بين المغردين، ففي الوقت الذي أبدى فيه البعض تأييده لطرح مثل هذا السؤال باعتباره سؤالا حقوقيا بحتا وتشديدهم بأن مدرس المادة عادة ما يربط أسئلته بقضايا واقعية، إلا أن آخرين رفضوا طرح هكذا سؤال في امتحان جامعي.

المصدر: تويتر © / YASSER AL-ZAYYAT أبراج الكويت - أرشيف - سؤال عن مقتل "خاشقجي" يثيرا جدلا في الكويت