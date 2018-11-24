دبي - بواسطة محمد فارس © "الأرصاد" تكشف موعد ذروة الأمطار.. وتوجه نصائح للصيادين والسائقين "الأرصاد" تكشف موعد ذروة الأمطار.. وتوجه نصائح للصيادين والسائقين

كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي بدأت أمس على السواحل الشمالية، وتمتد على الوجه البحري والقاهرة، وشمال الصعيد وحلايب وشالتين.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن هناك أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، تصل لحد السيول على سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع: "أن ذروة الأمطار تسقط اليوم وغدًا، وتتنقل من مكان لآخر، ويجب على المواطنين أن يرتدوا ملابس شتوية.

ونصح "عبد العال"، الصيادين بعدم نزول البحر الأحمر والمتوسط، لاضطراب الملاحة البحرية، وسائقي السيارات توخي الحذر على الطرق السريعة بسبب سقوط الأمطار، واتباع الارشادات المرورية بكل دقة.