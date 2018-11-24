- 1/2
- 2/2
حذر رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبدالمعطي، المصريين من العروض الوهمية تحت مُسمى "الجمعة البيضاء".
وقال "عبدالمعطي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر قناة "الرافدين +": "دورنا توعية الناس بالعروض الوهمية والإعلانات الخادعة وبنوجه رسالة للتاجر لتأكيد أن عروضه غير وهمية حتى لا يقع تحت طائلة القانون".
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: "يجب على الجمهور توخي الحذر حتى لا يقعوا ضحية وإدارة التحريات موجودة في الأسواق والمولات، وحتى الآن لم نتلقى شكاوى".
وتابع اللواء عبدالمعطي: "المطر سبب قلة الإقبال على الجمعة البيضاء"، مخاطبًا المصريين: "نتفاعل معكم ونوعيكم وخلوا بالكم وأنتوا بتشتروا وتأكدوا من الأسعار حتى لا تقعون فريسة للتجار".
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حماية المستهلك" يحذر من عروض "الجمعة البيضاء" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .