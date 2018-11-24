رئيس "حماية المستهلك" يحذر من عروض "الجمعة البيضاء"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

حذر رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبدالمعطي، المصريين من العروض الوهمية تحت مُسمى "الجمعة البيضاء".

وقال "عبدالمعطي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر قناة "الرافدين +": "دورنا توعية الناس بالعروض الوهمية والإعلانات الخادعة وبنوجه رسالة للتاجر لتأكيد أن عروضه غير وهمية حتى لا يقع تحت طائلة القانون".

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: "يجب على الجمهور توخي الحذر حتى لا يقعوا ضحية وإدارة التحريات موجودة في الأسواق والمولات، وحتى الآن لم نتلقى شكاوى".

وتابع اللواء عبدالمعطي: "المطر سبب قلة الإقبال على الجمعة البيضاء"، مخاطبًا المصريين: "نتفاعل معكم ونوعيكم وخلوا بالكم وأنتوا بتشتروا وتأكدوا من الأسعار حتى لا تقعون فريسة للتجار".