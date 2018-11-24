شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع أمام الدولار بفعل مخاوف بشأن النمو والان مع التفاصيل

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، مع التماس المستثمرين الأمان في الدولار الأمريكي وسط مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي فاقمها هبوط في أسعار النفط.

حسب رويترز، انخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي 0.4% إلى 1222.39 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وتراجع الذهب 0.35% في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر/كانون الأول ليسجل عند التسوية 1223.20 دولار للأوقية.

وتحرك الذهب في نطاق ضيق بلغ نحو 13 دولاراً هذا الأسبوع لأسباب منها عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وجاءت قراءة نمو أنشطة منطقة اليورو أضعف كثيراً من التوقعات خلال الشهر الجاري مع هبوط الصادرات بشدة متأثرة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وحرب تجارية تقودها الولايات المتحدة.

ويترقب متابعو السوق حالياً قمة مجموعة الـ20 في الأرجنتين نهاية الشهر الجاري، حيث من المنتظر أن يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.6% إلى 14.25 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.7% إلى 837.49 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 2.7% إلى 1121.50 دولار للأوقية، وينهي المعدن الأسبوع منخفضاً حوالي 3%، وهي أكبر خسارة منذ الأسبوع المنتهي في 20 يوليو/تموز بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1185.40 دولار في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.