شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى ضد شركة فينسي الفرنسية للمقاولات بتهمة تسخير العمال في قطر والان مع التفاصيل

تتزايد الضغوطات الدولية على تنظيم الحمدين بسبب الانتهاكات التي يفعلها ضد العمالة الآسيوية الوافدة، المنظمات الحقوقية أعلنت رفضها للممارسات عصابة الدوحة ضد عمال مونديال 2022، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة لاكروا الفرنسية.

أكدت الصحيفة الفرنسية أن هناك منظمتان غير حكوميتين، هما لجنة مناهضة العبودية الحديثة وشيربا ، أعلنت أمس الخميس 22 نوفمبر عن رفع دعوى ضد شركة المقاولات الفرنسية فينسي تتهمها باستخدام أسلوب السخرة مع العاملين في مواقع البناء المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر.

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى فينسي "ممارسة الأشغال الشاقة، والعبودية، والاتجار بالبشر، والعمل الغير ملائم لكرامة الإنسان، وتعريض العمال للخطر المتعمد، والإصابة غير المتعمدة والإذلال".

وأشارت الصحيفة أن منظمة شيربا كانت قد رفعت دعوى في مارس 2015 ضد الشركة تتهمها بمصادرة جوازات السفر الخاصة بالعمال المهاجرين وتهديدهم. وتم رفض الدعوى من قبل النيابة العامة في يناير 2018، وقامت فينسي من جانبها باتهام منظمة شيربا بالتشهير بها.

وقدمت المنظمات شهادات لستة عمال هنود ونيبال سابقين، ممن وافقوا على التحدث علناً مع كشف وجوههم، وجاء ذلك بعد تحقيق أجرته مؤسسة شيربا في الهند في سبتمبر 2018.

ووفقًا للصحيفة فأن المتحدثة باسم المنظمة كانت قد قالت: "لقد جمعنا عناصر وشهادات جديدة من شأنها أن تؤكد ما جاء في التحقيق الأولي للمنظمة الذي أُجري في عام 2014 في قطر". وأضافت أن الوقائع التي تم ارتكابها تتعلق بالفترة 2010-2017.

وتتحدث المنظمتان عن أن الشركة تُجبر العمال على العمل لمدد تتراوح بين 66 إلى 77 ساعة في الأسبوع وسبعة أيام إسبوعياً، مضيفة أن الأمر يتكرر عدة مرات في الشهر"، وأن الأجور لا تتفق مع طبيعة العمل".

كما أنها أدانت المنظمتين ظروف المسكن موضحة أن العمال يتكدسون في غرف ضيقة مزودة بمرافق صحية غير ملائمة"، فضلا عن غياب استراحات في الظل في وقت ترتفع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية وهو ما قد يتسبب في وقوع عدد كبير من الوفيات بشكل غير طبيعي" في هذه المواقع.